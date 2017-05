Investície cudzincov v ČR klesajú, objem domáceho kapitálu je rekordný

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 23. mája (TASR) - Celkový objem českého kapitálu investovaného do miestnych firiem sa za rok zvýšil o 66 miliárd na rekordných 1,5 bilióna Kč (56,64 miliardy eur). Jeho podiel na celkovom imaní firiem sa blíži k 55 %. Zahraničné firmy ovládajú okolo 37 % z celkového základného kapitálu českých spoločností, čo je najmenej od roku 2011, vyplýva z analýzy spoločnosti Bisnode.Ku koncu apríla českí a zahraniční podnikatelia do základného kapitálu českých firiem investovali spolu 2,74 bilióna Kč. České subjekty však aktuálne ovládajú takmer 55 % z celkového základného kapitálu v českých spoločnostiach a ich podiel rastie nepretržite od roku 2015.povedala analytička Bisnode Petra Štěpánová.Objem zahraničného kapitálu investovaného do základného imania českých firiem sa v rokoch 2011 až 2015 zvýšil o 154 miliárd Kč, čo znamená o 17 %. V roku 2015 dosiahol historické maximum a odvtedy jeho objem aj podiel klesá.dodala Štěpánová. Kapitál z daňových rajov sa na základnom imaní českých firiem podieľa necelými 14 %. V roku 2011 to bolo vyše 16 %. Pri zhruba 8 % českých firiem nie je možné dohľadať vlastníka. Vlani bolo takýchto firiem viac než 10 %.