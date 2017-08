Investície do komerčných nehnuteľností v Česku dosiahli rekord

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 22. augusta (TASR) - Investície do obchodných centier, kancelárií a ďalších komerčných nehnuteľností dosiahli tento rok v Česku rekordných 2,1 miliardy eur. Česko pritiahlo polovicu týchto investícií v strednej Európe a prekonalo aj výrazne väčšie Poľsko. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Cushman & Wakefield.Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, keď jasnou jednotkou bolo Poľsko, tento rok sa v Česku – napriek tomu, že disponuje len zhruba polovičným trhom svojho väčšieho suseda – preinvestovalo najviac v strednej Európe, a to 50 % zo všetkých investícií prúdiacich do regiónu.Z 2,1 miliardy eur investovaných v Česku išla viac než miliarda výlučne do obchodných centier. Majiteľa zmenilo napríklad pražské OC Letňany alebo Olympia Brno. S odstupom nasledovali investície do kancelárskych budov, priemyselných objektov a hotelov.Ako uviedol Michal Soták z Cushman & Wakefield, do konca roka 2017 očakávajú, že celkový investičný objem prekročí hranicu 3 miliárd eur a budú opäť padať historické rekordy. Budúci rok ale prinesie zmeny, a to najmä v type nehnuteľností, ktoré sa budú predávať.dodal Soták.