Investície v regióne SVE vlani výrazne klesli, výnimkou nie je ani SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. mája (TASR) - Verejné investície v regióne strednej a východnej Európy (SVE) vlani výrazne klesli. Dôvodom boli najmä chýbajúce eurofondy. Pokles zaznamenalo aj Slovensko, ktorému sa nedarí naštartovať výraznejšie ani investície v súkromnom sektore. Oživenie by však malo prísť. Vyplýva to z aktuálnej analýzy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.Nárazové čerpanie a len pozvoľný nábeh nových eurofondov v dôsledku nepripravenosti nových projektov podľa analytikov banky viedli vo viacerých krajinách SVE k masívnemu výpadku verejných investícií v roku 2016. Jedinou krajinou, ktorá v minulom roku vykázala mierne rastúce investície, bolo Chorvátsko. Aj to len preto, že do únie vstúpilo až v roku 2013 a čerpalo len zdroje z menších štedrých predvstupových fondov.skonštatovali analytici banky. ČR aj Slovensko pritom vykázali porovnateľný pokles pri verejných investíciách samospráv.doplnili analytici.V priemere v krajinách Európskej únie sa verejné investície vlani medziročne znížili o 7 %.konštatuje štúdia. Naopak, najvýraznejší medziročný nárast investícií vykázal Cyprus, dvojcifernú dynamiku rastu si pripísalo aj Írsko a Švédsko.Verejné investície pritom tvoria len časť investícií v ekonomike. Základ investícií realizuje súkromný sektor.upozornili analytici.Podiel verejných investícií v Česku bol totožný s priemerom EÚ. Česko tak podľa ekonómov patrí medzi najviac investujúce ekonomiky EÚ, a to aj vďaka stále silným súkromným investíciám.priblížili analytici s tým, že tie sa stále pohybujú len na úrovni okolo 17 % hrubého domáceho produktu (HDP) a výrazne tak zaostávajú za obdobím rokov 2000-2008, kedy dosahovali 22 % - 26 % HDP.avizujú ekonómovia. Nahor by ich mal potiahnuť príchod novej automobilky, či ekonomické oživenie a rastúca dôvera v ekonomike.dodali analytici UniCreditu.