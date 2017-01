Investície ZaVS umožnia tisíckam domácností pripojenie na kanalizáciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 3. januára (TASR) - Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZaVS), a. s., má za sebou rok bohatý na investície, ktoré sa realizovali prakticky vo všetkých 11 okresoch, v ktorých spoločnosť pôsobí. Celkovo sa v roku 2016 podarilo vodárenskej spoločnosti dokončiť päť veľkých investičných akcií financovaných z fondov Európskej únie (EÚ).uviedol technicko-investičný riaditeľ ZaVS Štefan Štefek.Ako doplnil, celkové investičné náklady dosiahli v roku 2016 sumu približne 80 miliónov eur, podobne ako v roku 2015.povedal Štefek.Významná časť vlastných investícií ZaVS smerovala predovšetkým do obnovy vodárenskej infraštruktúry, hlavne do rekonštrukcií starých diaľkovodov a verejných vodovodov, z ktorých mnohé sú staré už takmer šesť desaťročí. Časť zdrojov smerovala aj do budovania kanalizácie a nových vodovodov. Na rok 2017 vyčlenila vodárenská spoločnosť okolo 500.000 eur na prípravu nových projektových dokumentácií, ktoré majú riešiť predovšetkým obnovu vodárenskej infraštruktúry a rekonštrukciu čerpacích staníc.Jednou z najväčších posledných investícií ZaVS je projekt Sever. Realizovať sa začal ešte vlani, dokončený má byť v máji 2017.uviedol Štefek.Ako pripomenul, po ukončení rozpracovaných investičných akcií ZaVS by sa malo na západnom Slovensku pripojiť na kanalizáciu viac ako 5400 domácností.dodal Štefek.