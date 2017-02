Investičné vzťahy SR a Spojených arabských emirátov sa majú posilniť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) – Vzťahy Slovenska so Spojenými arabskými emirátmi v oblasti investícií by sa mali posilniť. Parlament dnes odobril dohodu medzi obidvomi krajinami zameranú na rozvoj a podporu medzinárodných vzťahov a zahraničných investícií.Dohodu odklepla vláda ešte v auguste minulého roka a podpísaná bola v septembri 2016 v New Yorku.uvádza sa v predkladacej správe.Obsahuje najmä ustanovenia týkajúce sa štandardov ochrany zahraničných investícií.priblížil rezort financií, ktorý dohodu predložil do parlamentu.Dokument taktiež hovorí o mechanizme riešenia sporov medzi investorom a štátom.skonštatovalo ministerstvo.