InvestmentRound od InnoEnergy: podpora pre firmy do 5 mil. €

InnoEnergy: inovačná platforma pre udržateľnú energiu v Európe



Vzdelávanie: InnoEnergy sa snaží priniesť na pracovný trh skupinu informovaných a ambicióznych mladých ľudí, ktorí rozumejú tomu, čo vyžaduje udržateľnosť a zároveň čo bude potrebovať priemysel do budúcnosti.



Inovačné projekty: InnoEnergy spája idey, tvorcov a priemysel pri spolupráci, aby sme pomohli na svet komerčne životaschopným produktom a službám, ktoré prinášajú reálne výsledky.



Služby pre štart podnikania: InnoEnergy pomáha podnikateľom a start-upom, aby bol ich biznis udržateľný a rýchlo rástol, a tým prispel ku globálnemu energetickému ekosystému.



BRATISLAVA 10. augusta 2017 (WBN/PR) - Európska energetická platforma vyhlasuje nový podporný program, v ktorom môžu firmy na projekt z oblasti udržateľnej energie získať až 5 miliónov eur.InnoEnergy ako vedúca európska inovačná platforma pre podporu manažmentu trvalo udržateľnej energie, hľadá pre zapojenie do svojho investičného programu Investment Round 2017 inovatívne projekty z nasledujúcich oblastí:Podmienkou pre prihlášku je, aby riešenie fungovalo spoľahlivo za simulovaných, ale realistických podmienok a aby implementujúce organizácie vytvorili medzinárodné konzorcium s 3 - 7 členmi z aspoň dvoch európskych krajín. V prípade, že firma ešte nemá partnerov, avšak disponuje dobrým a dômyselným nápadom, môže sa obrátiť na InnoEnergy, ktorá jej vďaka službe „Vyhľadávanie obchodných partnerov“ pomôže nájsť potenciálnych spojencov. InnoEnergy bude v takom prípade od firiem potrebovať profesionálne podkladové materiály, vyplnenie dokumentov a absolvovanie on-line seminárov na podporu zostavovania tendra.Prostredníctvom InnoEnergy je možné v závislosti od potenciálu projektu financovať 20 - 80 % predložených detailných celkových nákladov. Doteraz podporené projekty získali investície vo výške od 100-tisíc do 4-5 miliónov eur. Investičný program Investment Round je k dispozícii priebežne, termínom prihlášok pre rok 2017 je 23. október.Od spustenia Investment Round v roku 2011 investovala platforma InnoEnergy celkovo 170,5 milióna eur do vývoja 90 produktov, 3 výrobných závodov, 77 patentových prihlášok a prepojenia 323 organizácií. Cieľom programu je čo najrýchlejšie a najefektívnejšie implementovať európsky Strategický plán pre energetické technológie (SET Plan), zameraný na udržateľnosť a ochranu životného prostredia.Krátke video predstavujúce program nájdete tu Podrobnú výzvu na predloženie návrhov nájdete tu InnoEnergy podporuje inovácie investíciami v každej fáze ich vývoja – od vzniku ideí až po dodanie zákazníkovi. So sieťou partnerov InnoEnergy vytvára prepojenia naprieč celou Európou a spája investorov a priemysel, nádejných absolventov škôl a zamestnávateľov, výskumníkov a firmy, podnikateľov a trhy.Pôsobí v troch zásadných oblastiach inovačného mixu:Spájanie týchto disciplín maximalizuje dopad každej z nich, urýchľuje vývoj riešení pripravených pre trhy a vytvára úrodné prostredie, v ktorom môžu firmy predávať inovatívne výsledky svojej práce.Spoločnosť InnoEnergy bola založená v roku 2010 a podporuje ju Európsky inštitút pre inovácie a technológie (EIT). Viac informácií na www.innoenergy.com