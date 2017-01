INVESTOR: Bratislava a ŽSR neobnovia priestor pred Hlavnou stanicou

Hlavná stanica v Bratislave Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 7. januára (TASR) – Hlavné mesto ani Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) nebudú schopné realizovať komplexnú obnovu priestoru pred Hlavnou stanicou v Bratislave. Pre TASR to uviedla spoločnosť Transprojekt, podľa ktorej to dokazujú aj ich vyjadrenia za posledný mesiac. Samotná firma však mala do konca roka 2016 obnoviť priestor pred stanicou. Podľa bratislavského magistrátu sa to však nestalo, investičný zámer zrealizovaný nebol a do konca zmluvného termínu mestu investor stavebné objekty a plánované investície neodovzdal. Zmluva medzi Bratislavou a Transprojektom tak ku koncu roka 2016 vypršala." uviedla mediálna zástupkyňa investora Mária Adamová. Spoločnosť Transprojekt pre TASR ešte v novembri 2016 povedala, že je pripravená podať ochranné žaloby zahŕňajúce tak návrhy na predbežné opatrenia, ako aj žaloby týkajúce sa ochrany dobrej povesti, uplatnenia si náhrady škody a nemajetkovej ujmy, ktoré spoločnosti mali vzniknúť dlhodobým odmietaním súčinnosti zo strany mesta. Zároveň deklarovala, že si preukázateľne splnila všetky záväzky, ktoré jej vyplývali z uzatvorených dokumentov, tak s hlavným mestom, ako aj so ŽSR.Bratislavská samospráva oponuje, že viackrát vyzvala investora na dodržanie zmluvy a zrealizovanie projektu v zmluvnom termíne, no neúspešne. V decembri 2016 mesto informovalo investora, že časový dodatok k zmluve uzatvorenej ešte v roku 2010 vedenie mesta i mestskí poslanci odmietli prijať a v prípade, ak mestu neodovzdá právoplatne skolaudované stavebné objekty a plánované investície, tak ako boli zmluvne dohodnuté, zmluva prestáva platiť. "" povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Stretnúť sa chce s ministrom dopravy Árpádom Érsekom (Most-Híd) a generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Martinom Erdössym, aby spoločne skoordinovali ďalší postup rekonštrukcie priestoru stanice.ŽSR vítajú záujem hlavného mesta a sú pripravené rokovať. "" povedal Erdössy. V novembri 2016 ŽSR uviedli, že Hlavná stanica zostane v tvarovo nezmenenej podobe, ale výzorovo a kvalitatívne zmení svoju podobu do času komplexnej rekonštrukcie celej budovy. Taktiež sa pripravuje aj prestavba nákladných výťahov na nástupištia na osobné výťahy.ŽSR majú s Transprojektom uzavretú nájomnú zmluvu o prenájme pozemkov, ktoré mali byť súčasťou rekonštrukcie predstaničného námestia. Zmluva bola uzatvorená na dobu 50 rokov. Železnice tvrdia, že investor si nájomné riadne platí.