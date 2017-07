Investor heliportu žaluje Liptovský Mikuláš, nárokuje si 2,7 milióna €

Ilustračné foto Foto: TASR Ilustračné foto Foto: TASR

Liptovský Mikuláš 26. júla (TASR) - Investor súkromného heliportu pri Liptovskej Ondrašovej Cyril Fogaš zažaloval mesto Liptovský Mikuláš a žiada 2,7 milióna eur za to, že ho do dnešného dňa nemohol postaviť. Šesťročný spor tak aj naďalej pokračuje.Investor plánoval heliport postaviť vedľa akvaparku neďaleko Liptovského Mikuláša. O začatie územného konania požiadal ešte v roku 2011. O dva roky neskôr zmenili mestskí poslanci po tlaku dotknutých občanov územný plán tak, aby výstavba heliportu v danej oblasti nebola možná.Po výmene primátorov v roku 2014 prejavil nový primátor Ján Blcháč vôľu s investorom diskutovať. Pri podpísaní mimosúdnej dohody investor prisľúbil, že od mesta nebude žiadať náhradu škody, ak magistrát prijme opatrenia, ktoré realizáciu projektu dovolia. Mimosúdnu dohodu neskôr mesto vyhlásilo za neplatnú."Podal som žalobu na mesto Liptovský Mikuláš za nesprávny úradný postup a, samozrejme, aj za nedodržiavanie podmienok mimosúdnej dohody. Ja sa chcem ešte stále mimosúdne dohodnúť, ale je pre mňa nepochopiteľné, že so mnou nik z mesta nechce o vyrovnaní tohto problému komunikovať. Celú sumu odškodného z mimosúdnej dohody vo výške 2,7 milióna eur si už v tejto chvíli uplatňujeme," povedal pre TASR Fogaš.Ako uviedla hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková, radnica stále považuje mimosúdnu dohodu za neplatnú. "Pretože článok šesť tejto zmluvy obsahuje nevykonateľné skutočnosti. Pokiaľ sa vyšetrovanie neukončí, nebudeme sa k tejto problematike širšie vyjadrovať," reagovala s tým, že keď mesto zistilo možné pochybenie, dalo si vypracovať právnu analýzu, ktorá zmluvu vyhodnotila ako neplatnú od samého začiatku.Proti výstavbe vrtuľníkového letiska pri akvaparku bojovali obyvatelia a starostovia dotknutých obcí a tiež viacerí aktivisti. V prípade zasiahla aj vtedajšia verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Obavy, že pri prevádzke vrtuľníkov na vyhliadkové lety dochádza k prekračovaniu zákonom stanovených hladín hluku, sú podľa investora neopodstatnené. "Po dlhoročných peripetiách nám dal za pravdu aj Úrad verejného zdravotníctva v Žiline, podľa ktorého sú hladiny hluku spôsobované lietaním z pracovnej plochy v norme," vysvetlil.Aj napriek pretrvávajúcim problémom s úradmi Fogaš naďalej vykonáva vyhliadkové lety ponad Liptov z takzvanej pracovnej plochy.