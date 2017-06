Investor Martin S. Hauge vstupuje do AeroMobilu, ohlásila spoločnosť

Na snímke Aeromobil. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júna (TASR) - AeroMobil, slovenská spoločnosť v oblasti vývoja inovatívnych lietajúcich áut, ohlásila vstup európskeho investora Martina S. Haugeho. Do projektu investoval po tom, čo AeroMobil nedávno predstavil najnovší model svojho lietajúceho auta. Už v apríli AeroMobil potvrdil investíciu Patrika Hessela, zakladateľa a generálneho riaditeľa spoločnosti c2i (súčasť skupiny LG) na výrobu kompozitných dielov pre automobilový a letecký priemysel. Informovala o tom dnes spoločnosť AeroMobil.Martin S. Hauge má podľa AeroMobilu dlhoročné skúsenosti ako kapitálový investor. Ako generálny partner pôsobil v spoločnosti Creandum 11 rokov, počas ktorých finančne vstúpil do niekoľkých startupov vrátane spoločností iZettle a Spotify. V minulosti spolupracoval so začínajúcimi firmami v oblasti automobilového priemyslu. Skupine PSA, ktorá vlastní značky Peugeot, Citroën a DS, predal firmu Autobutler. Donedávna bol tiež predsedom spoločnosti Automile, platformy pre riadenie vozového parku.povedal Martin S. Hauge.povedal zakladateľ a riaditeľ spoločnosti AeroMobil Juraj Vaculík.dodal Vaculík.AeroMobil predstavil svoj komerčne dostupný model tento rok. Spoločnosť predvedie svoje lietajúce auto aj na prestížnej výstave Paris Air Show 19. až 25. júna.