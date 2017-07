Investor: Podnájom parkoviska na Odborárskej v Bratislave je platný

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 27. júla (TASR) – Zmluva o podnájme pozemku s parkoviskom v súvislosti s prestavbou objektu na Odborárskej ulici v bratislavskom Novom Meste nie je vypovedaná, ale stále platná. Tvrdí to vedenie spoločnosti VI GROUP, s.r.o. Tá v súčasnosti prestavuje objekt bývalej slobodárne, v ktorej v minulosti bývali pracovníci štátneho podniku Chemické závody Juraja Dimitrova a ktorá sa neskôr využívala aj ako administratívna budova, na polyfunkčný dom s 59 bytmi, šiestimi apartmánmi a deviatimi nebytovými priestormi.uviedol pre TASR konateľ spoločnosti Juraj Duška. Dementuje tak vyjadrenia vedenia mestskej časti a jej starostu Rudolfa Kusého, podľa ktorého ide od začiatku o fiktívnu zmluvu na zakrytie "očí ministerstvu výstavby", ktoré na jej základe odsúhlasilo stavebné práce. Investor totiž predmetný objekt prestavuje bez toho, aby mal vybudované vlastné parkovacie miesta. Aj preto zorganizovali nespokojní obyvatelia a predstavitelia miestnej samosprávy doteraz niekoľko protestných akcií.Investor však argumentuje, že práce na budove vykonáva na základe platných rozhodnutí vyšších úradov, pričom upozorňuje, že ide o prestavbu existujúceho objektu, a nie výstavbu nového. V stanoviskách úradov sa pritom podľa neho uvádza, že neexistuje zákonný dôvod požadovať od stavebníka vybudovanie nových parkovacích miest. Podľa starostu to síce pravda je, ale len za predpokladu, že by nejaké parkovacie miesta k dispozícii mal. Stavebník však podľa neho má len niekoľko miest za budovou, čo je nedostatočný počet.Ten sa bráni tým, že už v minulosti prišiel s niekoľkými návrhmi na riešenie parkovania, ktoré však mestská časť zamietla, prípadne blokovala vydanie povolení či nerešpektovala upozornenie prokurátora na odstránenie nečinnosti a vydanie rozhodnutí.zdôraznil Duška, podľa ktorého bolo práve preto podpísanie podnájomnej zmluvy riešením na splnenie zákonných požiadaviek na parkovanie.Napriek tomu sa investor znova pokúša o vybudovanie parkovacích miest na pozemku spoločnosti Istrochem Reality, a.s., ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti rekonštruovaného objektu. Považuje to totiž za jedno z najlepších riešení, hoci podľa samosprávy s tým už v minulosti obyvatelia nesúhlasili. „skonštatoval Duška, ktorý to považuje za opätovné blokovanie zo strany mestskej časti.Podanie žiadosti na vybudovanie 68 parkovacích miest potvrdil aj novomestský miestny úrad, žiadosť však podľa hovorcu Mareka Tettingera nespĺňala kritériá na vydanie súhlasu. Na takýto počet parkovacích miest podľa neho nie je možné vydať súhlas, ale je potrebné požiadať o vydanie stavebného povolenia.povedal pre TASR Tettinger s tým, že zo žiadosti nie je okrem toho ani zrejmý akýkoľvek súvis s projektom prestavby objektu na Odborárskej ulici.