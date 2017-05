Investor predstaničného námestia tvrdí, že zmluva s Bratislavou trvá

Foto: Teraz.tv Foto: Teraz.tv

Bratislava 16. mája (TASR) - Zmluva medzi Bratislavou a spoločnosťou Transprojekt, ktorá mala do konca roka 2016 obnoviť priestor pred bratislavskou Hlavnou stanicou, stále trvá. Tvrdí to samotná spoločnosť a odvoláva sa pritom na rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave. Mestskí poslanci pritom odmietli minulý rok v novembri predĺžiť túto zmluvu o päť rokov a potvrdili tak, aby trvala do dohodnutého termínu 31. decembra 2016.Súd sa podľa mediálnej zástupkyne investora Márie Adamovej stotožnil s názorom právnych zástupcov spoločnosti Transprojekt, že plnenie zmluvy zo strany spoločnosti je viazané na súčinnosť mesta." priblížila.Investor tvrdí, že postupne realizuje právne kroky na ochranu projektu a vložených investícií, tak ako to verejne deklaroval. Mesto si podľa spoločnosti vybralo právny spor, namiesto realizácie projektu, ktorý je vo verejnom záujme.," skonštatovala Adamová.Projekt bol podľa nej od roku 1998 spoločným projektom investora, hlavného mesta a Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Trvanie jednotlivých fáz projektu bolo vždy podmienené schvaľovacími konaniami zo strany príslušných orgánov mesta. Transprojekt tvrdí, že uplynulých šesť rokov žiadal zástupcov mesta o súčinnosť v rámci jednotlivých krokov, ktoré by boli umožnili plne pripravený projekt realizovať.priblížila Adamová. Investor deklaruje, že si do dnešného dňa preukázateľne splnil všetky záväzky, ktoré mu vyplývajú z uzatvorených dokumentov, tak s hlavným mestom, ako aj so ŽSR.Začiatkom tohto roka bratislavský magistrát pre TASR uviedol, že viackrát vyzval investora na dodržanie zmluvy a zrealizovanie projektu v zmluvnom termíne, no neúspešne. V decembri 2016 mesto informovalo investora, že časový dodatok k zmluve uzatvorenej ešte v roku 2010 vedenie mesta i mestskí poslanci odmietli prijať a v prípade, ak mestu neodovzdá právoplatne skolaudované stavebné objekty a plánované investície, tak ako boli zmluvne dohodnuté, zmluva prestáva platiť.," povedal v januári primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.