Investor projektu Spojená Bratislava rešpektuje rozhodnutie mesta

Bratislavská autobusová stanica Mlynské Nivy. Foto: TASR/ Marko Erd Foto: TASR/ Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. septembra (TASR) – Investor projektu Spojená Bratislava, spoločnosť J&T Real Estate, rešpektuje štvrtkové (28.9.) rozhodnutie bratislavských mestských poslancov. Tí požiadali primátora hlavného mesta Iva Nesrovnala, aby nevydal súhlas so žiadosťou o udelenie štatútu významnej investície pre projekt spoločnosti J&T Real Estate - Spojená Bratislava a rovnako ani pre projekt HB Reavis - Stanica Nivy.J&T Real Estate pre TASR povedala, že rešpektuje rozhodnutia mesta a mestských poslancov. Ako deklaruje, jej cieľom je spolupráca so všetkými kompetentnými stranami.uviedla hovorkyňa investora Daniela Stričková. TASR oslovila vo štvrtok aj developera HB Reavis, svoje stanovisko doteraz neposkytol.Projekty Stanica Nivy a Spojená Bratislava mali vo štvrtok predstaviť na zastupiteľstve hlavného mesta obaja developeri. Mestskí poslanci ale tento bod odmietli zaradiť do programu rokovania. Viacerí to odôvodnili tým, že projekty mali byť najprv predstavené na všetkých dotknutých komisiách a až následne mali putovať do mestského zastupiteľstva.HB Reavis a J&T Real Estate pre tieto svoje investičné projekty žiadajú štát o udelenie štatútu významnej investície. Štát posudzovanie žiadostí ešte neukončil. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) však v minulosti avizoval, že rozhodnutie o udelení štatútu bude podmienené súhlasom zo strany mesta a dotknutých mestských častí.Podľa primátora musia tieto investície zapadať do urbanistickej a dopravnej koncepcie hlavného mesta, rovnako aj do ochrany životného prostredia. Pozitívne či negatívne stanovisko mestského zastupiteľstva k týmto projektom chce adresovať Pellegrinimu. Predpokladá však, že pre štát toto stanovisko nebude právne záväzné.HB Reavis sa v marci rozhodol požiadať štát o udelenie štatútu významnej investície pre skupinu jeho projektov v Bratislave, zóne Nivy a v Petržalke. Je v nich zahrnutá aj nová autobusová stanica či lanovka cez Dunaj. Štatút môže podľa developera priniesť zrýchlenie administratívnych procesov pri budovaní novej štvrte. Celkovo sa investícia blíži k jednej miliarde eur. Začiatkom augusta požiadala o udelenie štatútu významnej investície aj spoločnosť J&T Real Estate. Ten by mal zjednodušiť a urýchliť procesy súvisiace s rozvojom nového centra hlavného mesta na oboch stranách Dunaja. V rámci konceptu Spojená Bratislava chce developer preinvestovať približne 1,2 miliardy eur, jeho súčasťou je aj nový peší most cez Dunaj a električkové trate.