Investor v Prešove vytvorí 450 pozícií, od štátu žiada 20 miliónov

Na snímke vstup do spoločnosti SPINEA s. r. o. v Prešove. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. júla (TASR) - Prešovská Spinea, s.r.o., žiada od štátu investičnú pomoc na projekt rozšírenia a inovácie výroby ložiskových reduktorov v Prešove, v lokalite Haniska. Vyplýva to zo zámeru zverejneného Ministerstvom hospodárstva (MH) SR.priblížil rezort hospodárstva.V súvislosti s plánovanou realizáciou investičného zámeru firma podľa MH SR žiada poskytnutie investičnej pomoci vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v nominálnej výške 20,29 milióna eur.Cieľom investičného zámeru je rozšírenie výroby ložiskových reduktorov v existujúcom priemyselnom podniku spoločnosti situovanom v okrese Prešov. Produkt spoločnosti je patentovo chránený na trhoch EÚ a svetových trhoch a patrí do kategórie tzv. hi-tech výrobkov.Spinea, s.r.o., Prešov vznikla 5. apríla 1994. Predmetom jej činnosti je najmä výroba hnacích prvkov, výroba jednoúčelových zariadení pre automatizáciu, výroba strojov s mechanickým pohonom, ako aj poradenská činnosť v strojárstve. Firma má zapísané základné imanie 9,83 milióna eur. Súčasnú štruktúru spoločníkov tvorí spoločnosť KIMEX Group, s.r.o., Košice, spoločnosť BF Investment, Société Anonyme Holding, so sídlom v Luxemburskom veľkovojvodstve a fyzická osoba s pobytom v Košiciach. Čistý obrat firmy dosiahol v roku 2016 sumu 26,52 milióna eur. Ku konca vlaňajška zamestnávala 380 zamestnancov.