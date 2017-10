Investori na americkej akciovej burze si vybrali oddychový deň

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 7. októbra (TASR) - Po najdlhšom období rastu americkej akciovej burzy od roku 2013 si jej investori vybrali v piatok (6. 10.) oddychový deň. Po zverejnení nepriaznivých údajov o vývoji zamestnanosti v Spojených štátoch v septembri a v súvislosti so špekuláciami, že sa v Severnej Kórei onedlho uskutoční ďalší test rakiet, sa kurz akcií zmenil len slabo.Dow Jones Industrial, hlavný index americkej burzy v New Yorku, skončil piatkové obchodovanie so stratou 0,01 % na hodnote 22.773,67 bodu. Tento týždeň však uzavrel s rastom 1,65 %.Širší index S&P 500 sa v piatok prepadol o 0,11 % na 2549,33 bodu.Výberový index Nasdaq 100 posilnil o 0,12 % na 6064,57 bodu.V septembri po siedmich rokoch klesla medzimesačná zamestnanosť v krajine prvýkrát. Spôsobili ju hurikány, ktoré zdevastovali niektoré spolkové krajiny, najmä Texas a Floridu.V USA je napriek tomu nezamestnanosť najnižšia za posledných 16 rokov. Hodinová mzda pritom vzrástla najsilnejšie od roku 2008.Analytik Patrick Bolt z nemeckej krajinskej banky Helaba uviedol, že sa znovu objavili špekulácie o zvýšení základnej úrokovej sadzby Fedom, ktorý v USA plní funkciu centrálnej banky.Ak k tomu dôjde, bude to zlé znamenie pre akciové trhy. Ich hodnota klesne. Investori dajú prednosť nákupom štátnych dlhopisov, lebo ich výnosnosť vzrastie.