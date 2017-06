Investori na Slovensku sa sťažujú na málo kvalifikovaných pracovníkov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Viedeň/Bratislava 6. júna (TASR) - Investori na Slovensku sa sťažujú na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Zahraničné koncerny najmä z automobilového priemyslu ich získavajú čoraz zriedkavejšie. Informuje o tom portál rakúskeho denníka Die Presse. Odvoláva sa na najnovší prieskum Nemecko-slovenskej priemyselnej a obchodnej komory (DSIHK). Kvalifikované a súčasne lacné pracovné sily, predovšetkým v technicky orientovaných odvetviach, boli najväčším plusom Slovensko, keď sa na prelome tisícročia začal jeho prudký investičný rast.Odvtedy prišlo do krajiny mnoho firiem z automobilového sektora, ktoré sa navzájom oberali o kvalifikovaných pracovníkov. Denník sa odvoláva na vyjadrenia konateľa DSIHK Guida Glaniu v Bratislave. Slovensko s výrobou 191 áut na 1000 obyvateľov je v tomto ukazovateli s veľkým náskokom najlepšie na svete.Po Volkswagene, Peugeote a Kii sa teraz v tejto členskej krajine eurozóny usádza aj Jaguar.Glania uviedol, že ich príchod má aj inú príčinu.Avšak odborné vzdelávanie sa medzitým čoraz viac vzďaľovalo praxi podnikov. Školy sa takmer nemodernizovali a čoraz menej zodpovedali štandardom, ktoré závody potrebujú.DSIHK sa dostala do poprednej línie presadzovania duálneho vzdelávania.dodal Glania.V Nemecku dostávajú podniky od svojich záujmových zastúpení finančnú podporu, keď na Slovensku investujú do lepšieho vzdelávania. Predovšetkým sa musí zintenzívniť spolupráca a komunikácia so školami a technickými univerzitami. Glania ako dobrý príklad uviedol pilotný projekt v Novom Meste nad Váhom. Tamojšie podniky dostali pred dvoma rokmi pomoc, aby mohli začať s duálnym vzdelávaním pre typické metalurgické povolania.