Investori v New Yorku veria ekonomickej politike D. Trumpa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 7. januára (TASR) - V posledný pracovný deň prvého pracovného týždňa v novom roku dosiahli tri hlavné indexy akciovej burzy v New Yorku historické rekordy.Index Dow Jones Industrial Average (DJIA) sa počas dňa priblížil na 0,38 bodu k prelomeniu hranice 20.000 bodov. Napokon však obchodovanie 6. januára uzavrel na hodnote 19.963,80 bodu.V prvom týždni DJIA vzrástol o vyše 1 %.Index S&P 500 skončil v piatok na 2276,98 bodu a index Nasdaq 100 vzrástol o 0,85 % na 5007,08 bodu.Záujem o nákup akcií neprestáva. Investori sa spoliehajú na rast americkej ekonomiky pod vedením prezidenta Donalda Trumpa, ktorý vstúpi do Bieleho domu o necelé dva týždne.Index Dow Jones vzrástol od prvej tretiny novembra doteraz o vyše 11 %. Jeho hodnota od skončenia prezidentských volieb stúpa takmer bez prerušenia.Neil Wilson zo spoločnosti Broker ETX Capital však poukázal aj na dobrý rast zamestnanosti v USA v decembri.