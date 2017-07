Investori zadali do konca mája zákazky na práce za 667 miliónov eur

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júla (TASR) – Od januára do mája tohto roka bolo na Slovensku ukončených 286 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 667 miliónov eur. Počet zadaných zákaziek tak medziročne klesol o štyri pätiny, ich objem sa však zvýšil o 40 %. Vyplýva to z najnovšej analýzy spoločnosti CEEC Research na základe údajov Úradu pre verejné obstarávanie.V máji vyhlásili verejní obstarávatelia 162 súťaží na stavebné práce v sume 257 miliónov eur. Zatiaľ čo v medziročnom porovnaní ide z hľadiska ich počtu o kladnú stagnáciu (1,3 %), z pohľadu objemu investícií je to až dvojpätinový (41,4 %) nárast. Najväčšiu verejnú zákazku tohto mesiaca za 138,9 milióna eur vyhlásil štátny podnik Vodohospodárska výstavba, a to na inováciu a modernizáciu plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo.Od januára do mája bolo vo vestníku verejného obstarávania publikovaných 1040 stavebných zákaziek v sume 1,21 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška to predstavuje viac než polovičný (55,7 %) pokles vyhlásených tendrov, ich hodnota však zaznamenala nárast o 8,8 %. Porovnanie pritom výrazne ovplyvnila zákazka Železníc SR z januára na modernizáciu železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR za 305 miliónov eur. Po jej modelovom odčítaní by sa objem verejných investícií znížil o 18,7 %.Počas prvých piatich mesiacov investori ukončili a dodávateľom zadali 286 verejných obstarávaní na stavebné práce v hodnote 667 miliónov eur. V medziročnom porovnaní síce klesol ich počet o 80 %, no objem stúpol o dve pätiny (39,5 %). Tento stav významne ovplyvnila zákazka zadaná Národnou diaľničnou spoločnosťou na diaľnicu D1 Prešov západ – Prešov juh za 356 miliónov eur, ktorá predstavuje viac ako polovicu doterajšieho tohtoročného objemu zadaných stavebných zákaziek.