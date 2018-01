Iohannis: Spoločnosť nemá ciele, ktoré by ju zomkli

Rumunsko má po prvý raz v histórii premiérku v osobe Vioricy Dancilovej (na snímke). Parlament v Bukurešti zvolil dlhoročnú sociálnodemokratickú europoslankyňu, kandidátku vládnej PSD za predsedníčku vlády pomerom hlasov 286:136 pri jednom zdržaní sa. Poslanci súčasne vyjadrili dôveru 27-člennému vládnemu kabinetu novej premiérky v pondelok 29. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 29. januára (TASR) - Nová rumunská vláda premiérky Vioricy Dancilovej zložila v Bukurešti v pondelok ústavou predpísaný sľub do rúk prezidenta balkánskej krajiny Klausa Iohannisa.Najvyšší rumunský predstaviteľ pri tejto príležitosti ostro kritizoval doterajšie pôsobenie predchádzajúcich vlád v úrade a pripomenul, že po dvoch predchádzajúcich fiaskach sa moci ujíma už tretia koaličná vláda sociálnych demokratov a liberálov od volieb v decembri 2016.Prezident upozornil, že medzi predvolebnými prísľubmi koaličných strán aprejavujúcimi sa pri vládnutí je obrovská priepasť. Vyzval preto nastupujúcu vládu na plnenie predvolebných sľubov koaličných strán.Iohannis pranieroval, že niet pokroku, ktorý by stál za zmienku, v oblasti zdravotníctva a školstva, rozvojové projekty v oblasti infraštruktúry pútajú pozornosť nedostatkami. Konštatoval, že zainteresovaní presadzujú reformu justície nerešpektujúc argumenty a upozornenia zahraničných partnerov.Narušenie princípu nezávislosti justície je neprijateľné, zdôraznila hlava štátu v prítomnosti predsedov oboch komôr rumunského parlamentu a dodala, že koalícia by nemala nezohľadniť ani odkaz od stoviek tisícok demonštrujúcich v uliciach.Klaus Iohannis pripomenul, že krajina, v ktorej voliči zažili sklamanie aj v oblasti zvyšovania miezd, oslavuje v tomto roku storočnicu svojho vzniku, ale spoločnosť nemá spoločné ciele, ktoré by ju zomkli, iba nenaplnené očakávania.Prezident zaželal novej vláde mnoho úspechov pri napĺňaní oprávnených spoločenských očakávaní.