Iohannis: Sporné návrhy na reformu justície preskúma ústavný súd

Na archívnej snímke prezident Rumunska Klaus Iohannis. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bukurešť 2. mája (TASR) - Rumunský prezident Klaus Iohannis v stredu ostro skritizoval sériu sporných návrhov na reformu justície a oznámil, že ústavný súd ich preskúma z dôvodu, žePodľa slov Iohannisa zákony, ktoré parlament nedávno schválil, nerešpektujú rumunskú ústavu, oslabujú prokurátorov a sú navrhnuté tak, aby. Ústavný súd bude musieť teraz rozhodnúť, či sú schválené zákony v súlade s ústavou.Tento prezidentov krok prišiel práve v deň, keď Európska únia zvažovala návrh, podľa ktorého by zastavila financie tým členským krajinám, kde sú ohrozené zásady právneho štátu, ako pripomenula tlačová agentúra AP.Návrhy v Rumunsku napríklad obmedzujú verejné vyhlásenia o vyšetrovaní korupcie alebo umožňujú, aby boli podozriví prítomní, keď oznamovateľ trestného činu práve hlási svoje obvinenia. Takisto existuje iniciatíva na vytvorenie sekcie, ktorá by vyšetrovala trestné činy sudcov.Ľavicová rumunská vláda bránila túto reformu justície a argumentovala, že prokurátori majú priveľké právomoci.Európska komisia predstavila v stredu návrh rozpočtu Európskej únie na roky 2021-2027. Novinkou je mechanizmus, ktorým EÚ penalizuje členské štáty porušujúce zásady právneho štátu. V rámci tohto mechanizmu sa prepojí dodržiavanie spomínaných zásad s peniazmi z EÚ. To znamená, že v prípade ich nedodržiavania sa štátom únijné fondy zmrazia. Aj keď návrh platí pre všetky krajiny, v súčasnosti sa týka najmä Poľska a Maďarska, ktoré sú práve v otázke dodržiavania zásad právneho štátu s Bruselom v sporoch.