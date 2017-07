IOM: Do Európy prišlo tento rok po mori už vyše 100.000 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím/Ženeva 4. júla (TASR) - Už viac ako 100.000 migrantov dorazilo do Európy od začiatku tohto roka po mori, veľká časť z nich smerovala do Talianska. Oznámila to dnes v Ženeve Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).Na talianske pobrežia prišlo dosiaľ v priebehu roka celkovo 85.183 ľudí, čo je viac než v rovnakom období vlaňajška (71.279). Výrazne menej migrantov evidujú v Grécku (9290), na Cypre (273) a v Španielsku (6464), vyplýva z údajov IOM pokrývajúcich obdobie do 3. júla.IOM pred tohtotýždňovým zasadnutím ministrov vnútra EÚ žiada, aby ostatné krajiny podporili Taliansko v pretrvávajúcej utečeneckej kríze.Na nebezpečnej ceste cez Stredozemné more prišlo tento rok o život už 2247 ľudí, väčšina z nich (2150) zomrela pri plavbe cez jeho centrálnu časť, smerom do Talianska.