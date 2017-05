IOM je za sankcie voči tým,ktorí sa nepodieľajú na relokácii migrantov

Na ilustračnej fotografii sú migranti z Egypta v Taliansku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 29. mája (TASR) - Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) volá po potrestaní členských krajín Európskej únie, ktoré nepomáhajú Taliansku a Grécku pri realizácii relokačného programu pre migrantov.Riaditeľ kancelárie IOM v Ríme Federico Soda obvinil Maďarsko, Poľsko a Rakúsko, že z Talianska neprijali doteraz ani jediného migranta a poznamenal, že ČR už rok neprijíma nikoho. Nie nadarmo hrozí Európska komisia od júna týmto štátom konaním, vyhlásil v rozhovore pre dnešné vydanie denníka La Repubblica.Predstaviteľ IOM si sťažoval na absentujúcu solidaritu na starom kontinente a konštatoval, že účasť na európskej migračnej politike by nemala byť vecou slobodnej voľby členských štátov Únie. Súčasne poukázal na fakt, že Nemecko v rámci prerozdeľovania prijalo už viac ako 2300 utečencov.Na margo Talianska tento Kanaďan talianskeho pôvodu vyhlásil, že by malo urýchliť procedúru identifikácie utečencov, ktorí by mohli krajinu opustiť v rámci prerozdeľovania. Dodal však, že napriek projektu EÚ neočakáva reálne odbremenenie Talianska. Nebezpečenstvo, že táto krajina zostane naďalej osamotená pri zvládaní vlny utečencov, označil Soda za veľké.