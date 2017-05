IOM: Počas plavby cez Stredozemné more zmizlo 156 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 23. mája (TASR) - Približne 156 migrantov zmizlo minulý piatok počas plavby cez Stredozemné more k brehom Talianska. Oznámila to dnes Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) s odvolaním sa na svedectvá utečencov, ktorí dorazili v pondelok do talianskeho Taranta.Migranti zostali nezvestní po bližšie nešpecifikovanom lodnom nešťastí a predpokladá sa, že všetci zahynuli.uviedol hovorca IOM Flavio di Giacomo.Podľa agentúry DPA talianska pobrežná hliadka v piatok a v noci na sobotu zachránila 2121 ľudí a vytiahla z mora minimálne jedno mŕtve telo.Stredomorská migračná trasa medzi Talianskom a Líbyou patrí k najnebezpečnejším na svete. Podľa údajov IOM od začiatku tohto roka zahynulo alebo zmizlo pri pokusoch dostať sa cez Stredozemné more k talianskym brehom už 1252 ľudí.IOM tiež uviedla, že do Talianska od začiatku tohto roka dorazilo už približne 50.000 utečencov, čo je o takmer 48 percent viac než za rovnaké obdobie vlaňajšieho roka.Taliansko je krajinou, kam cez Stredozemné more smeruje najviac lodí prevážajúcich ilegálnych migrantov. V roku 2016 ich takto do Talianska dorazilo viac ako 180.000.