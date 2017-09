iPhone X: Apple predstavil najmodernejšiu verziu mobilov

Americká spoločnosť Apple predstavila v centrále firmy v kalifornskom meste Cupertino trojicu nových iPhonov, medzi nimi iPhone X, ktorý ako prvý z telefónov Apple pozná svojho majiteľa prostredníctvom rozlišovania tváre.





Video: iPhone X — Predstavenie iPhone X — Apple

"Je to najmodernejší iPhone v histórii našej firmy," uviedol šéf spoločnosti Tim Cook, keď iPhone X predstavil v utorok večer (12.9.) v novom Steve Jobs Theatre v centrále firmy.Nový iPhone X (písmeno zároveň znamená číslicu 10 ako 10 rokov pôsobenia Apple v oblasti smartfónov) umožní odomknutie pohľadom. Funkcia známa ako Face ID nahradí funkciu Touch ID, ktorú využívajú predchádzajúce modely a v rámci ktorej sa telefón odomyká odtlačkom prsta.Navyše, 5,8-palcový displej iPhone X zaberá celú prednú stranu telefónu, teda bez rámikov. Oproti predchádzajúcej generácii iPhonov aj dlhšie vydrží. Telefón sa bude predávať v sivej a striebornej farbe, pričom začiatok predaja bol stanovený na 3. novembra pri cene 999 USD (837,17 eura).





Spoločnosť Apple okrem toho predstavila aj ďalšie dva nové iPhony, a to iPhone 8 a iPhone 8 plus, čo sú nové verzie minuloročných modelov iPhone 7 a 7 plus, ktoré budú mať bezdrôtové nabíjanie a omnoho rýchlejší procesor. Predávať sa budú vo farbách strieborná, sivá a zlatá, pričom cena iPhone 8 bola stanovená na 699 USD a cena iPhone plus na 799 USD. Začiatok predaja je naplánovaný na 22. septembra.



Ešte pred novými iPhonmi predstavil Tim Cook nové hodinky Apple Watch so zabudovanou funkciou mobilného telefónu, takže nimi budú môcť ľudia volať bez pomoci mobilu. Ich cena sa začína na 399 USD a podobne ako iPhone 8 a 8 plus sa začnú predávať 22. septembra.



(1 EUR = 1,1933 USD)