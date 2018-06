Ír D. Martin vyhral 5. etapu Critérium du Dauphiné, v žltom G. Thomas

Britský jazdec Geraint Thomas, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



výsledky 5. etapy (Grenoble - Valmorel, 130,5 km):



1. Daniel Martin (Ír./SAE Team Emirates) 3:21:19 h, 2. Geraint Thomas (V.Brit./Sky) +4 s, 3. Adam Yates (V.Brit./Mitchelton-Scott) +15, 4. Emanuel Buchmann (Nem./Bora-hansgrohe) +16, 5. Daniel Navarro Garcia (Šp./Solutions Credits), 6. Romain Bardet (Fr./AG2R) obaja rovnaký čas, 7. Damiano Caruso (Tal./BMC) +24, 8. Ilnur Zakarin (Rus./Kaťuša-Alpecin) rovnaký čas, 9. Guillaume Martin (Fr./Wanty-Groupe Gobert) +26, 10. Antwan Tolhoek (Hol./Lotto NL-Jumbo) rovnaký čas



celkové poradie:



1. Thomas 17:16:53 h, 2. Caruso +1:09 min, 3. Gianni Moscon (Tal./Sky) rovnaký čas, 4. Julian Alaphilippe (Fr./Quick-Step) +1:10, 5. Michal Kwiatkowski (Poľ./Sky) +1:15, 6. A. Yates +1:18, 7. Bardet +1:53, 8. Bob Jungels (Lux./Quick-Step) +2:03, 9. Marc Soler (Šp./Movistar) +2:10, 10. Buchmann +2:23

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Valmorel 8. júna (TASR) - Novým držiteľom žltého trička pre celkového lídra pretekov Criterium du Dauphiné sa po 5. etape stal Brit Geraint Thomas.Jazdec stajne Sky finišoval v piatok v náročnom horskom teréne na druhom mieste, keď ho na 130,5 km dlhej trati z Grenoblu do Valmorelu zdolal iba Ír Daniel Martin zo SAE Team Emirates. Ten triumfoval s náskokom štyroch sekúnd, tretiu priečku si vyjazdil ďalší Brit Adam Yates z tímu Mitchelton-Scott s mankom 15 sekúnd.Thomas vystriedal na čele poradia svojho talianskeho tímového kolegu Gianniho Moscona. Ten sa prepadol na tretie miesto, dostal sa pred neho krajan z BMC Damiano Caruso, obaja strácajú na Thomasa už 1:09 minúty.Na krátkej, no náročnej trati sa rozhodovalo o víťazovi i žltom drese až v záverečnom tvrdom stúpaní do cieľa vo Valmorel. Martin zaútočil asi tri kilometre pred finišom a dokázal sa odtrhnúť od skupinky lídrov. Z nej si nakoniec prišiel pre druhé miesto Thomas.Aj v ďalších dvoch etapách čaká na pelotón náročný program v horách. Prestížne preteky vyvrcholia v nedeľu stúpaním do Saint-Gervais-les-Bains na úpätí Mont Blancu.