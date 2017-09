Ír Hickey rezignoval na post v exekutíve MOV

Na archívnej snímke z 11. júna 2015 je írsky člen exekutívy Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a šéf Európskych olympijských výborov Patrick Hickey. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 10. septembra (TASR) - Ír Patrick Hickey rezignoval na jeho post vo výkonnom výbore Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Je to reakcia na jeho škandál s predajom vstupeniek počas minuloročných OH v Rio de Janeiro.MOV na sociálnej sieti oznámil, že 72-ročný HickeyMedzitým sa chce obhajovať a očistiť si meno. Riadiaci orgán uviedol, že jeho nástupcu určí nadchádzajúce zasadanie výkonného výboru v Lime.Hickey čelí obvineniu, že ako šéf Írskeho olympijského výboru predal vstupenky na OH 2016 tretej strane za podhodnotené ceny a sám sa z toho obohatil. Priamo v Brazílii ho počas olympiády minulý rok zatkla polícia a obvinili ho z krádeže, úniku daní, sprenevery a ďalších trestných činov. Za mrežami strávil dva týždne, potom sa mohol vrátiť do Írska.