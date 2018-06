Iračan podozrivý z vraždy dievčaťa z Meinzu je naspäť v Nemecku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt 10. júna (TASR) - Iracký Kurd Ali B., podozrivý z vraždy 14-ročného dievčaťa v Nemecku, priletel v sobotu z Iraku naspäť do Nemecka, aby tam čelil obvineniu. Informovala o tom agentúra AP.Dvadsaťročný Iračan, ktorý ušiel do svojej rodnej krajiny, bol zadržaný kurdskými jednotkami na severe Iraku a dopravený lietadlom Lufthansy z Irbílu naspäť do Nemecka, napísal vo svojom tweete nemecký minister vnútra Horst Seehofer.Telo 14-ročnej školáčky z mesta Mainz Susanny Marie F., ktorá bola nezvestná od 22. mája, našli v stredu (6. júna) po intenzívnom pátraní v okrajovej štvrti nemeckého mesta Wiesbaden.Obeť zločinu, ktorá sa podľa informácií polície poznala s bratom podozrivého Aliho B., opakovane videli v ubytovni pre utečencov vo Wiesbadene-Erbenheime, teda vo štvrti, kde sa našlo telo zavraždenej. Tínedžerku podľa doteraz známych informácií znásilnili, uškrtili a hodili do jamy, ktorú potom prikryli raždím. Ali B. sa podľa irackých policajných zdrojov po zadržaní k činu priznal.Vraždy spáchané žiadateľmi o azyl v Nemecku vyvolali napätie kvôli prílivu viac ako milióna prisťahovalcov do krajiny v rokoch 20185 a 2016 a pomohli protiimigračnej strane Alternatíva pre Nemecko dostať sa minulý rok do nemeckého parlamentu.