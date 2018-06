Iračan sa v Nemecku priznal k vražde 14-ročného dievčaťa

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wiesbaden 11. júna (TASR) - Iračan zadržaný pre podozrenie z vraždy 14-ročného dievčaťa v Nemecku sa k činu priznal, oznámila v nedeľu večer nemecká prokuratúra. Súd predtým podľa polície rozhodol, že 20-ročný Ali B. bude umiestnený do vyšetrovacej väzby.povedal vrchný prokurátor Oliver Kuhn.citovala ho agentúra DPA.Telo 14-ročnej Susanny Marie F., ktorá bola nezvestná od 22. mája, našli v stredu 6. júna po rozsiahlom pátraní v ťažko prístupnej oblasti v okrajovej štvrti mesta Wiesbaden. Tínedžerku podľa doteraz známych informácií znásilnili, uškrtili a hodili do jamy, ktorú potom zakryli raždím.Podozrivý Ali B. a jeho rodina po zabití dievčaťa náhle odišli z domova pre azylantov v Nemecku, kde prípad vyvolal diskusiu o imigračnej politike krajiny.Mladého muža, ktorého napokon zadržali v noci na piatok v severnom Iraku tamojšie kurdské bezpečnostné orgány, prepravili v sobotu späť do Nemecka. Následne ho v noci na nedeľu podrobili výsluchu, ktorý podľa polície trval takmer šesť hodín.