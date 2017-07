Iračania odhadujú, že v centre Mósulu zostáva ešte 300 bojovníkov IS

Polonahí civilisti utekajú počas pokračujúcej operácie irackej armády proti militantom Islamského štátu (IS) v mósulskom Starom meste. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mósul 5. júla (TASR) - Približne 300 bojovníkov Islamského štátu (IS) zostáva v poslednej časti irackého mesta Mósul, ktorú má táto teroristická organizácia stále pod kontrolou. Informoval o tom dnes vysokopostavený veliteľ irackých špeciálnych síl, ktoré bojujú proti militantom v mósulskom Starom meste.Podľa vyjadrenia generálporučíka Sámího Arídího pre agentúru AP sa územie ovládané IS v Mósule zmenšilo na zruba 500 štvorcových metrov, pričom sa predpokladá, že v tejto enkláve je stále uväznených mnoho civilistov. Zakaždým, keď iracké sily postúpia o 100 metrov, totiž utečie na druhú stranu približne 1500 osôb.Vojaci pred začatím útokov obkľúčili Staré mesto, aby zabránili bojovníkom IS v úteku do Sýrie, podľa Arídího sa však napriek tomu stovkám z nich darí uniknúť. "opísal situáciu.Iracký premiér Hajdar Abádí v utorok večer zablahoželal ozbrojeným silám k "veľkému víťazstvu" v Mósule, aj keď sa tamojšie boje stále neskončili. Koncom júna Abádí ohlásil pád samozvaného kalifátu IS po tom, ako armáda prevzala kontrolu aj nad zničenou Veľkou Núrího mešitou v Mósule, považovanou za významný symbol tejto organizácie.Východný Mósul sa irackým silám podporovaným koalíciou na čele s USA podarilo dobyť ešte v januári, na čo sa vo svojej ofenzíve zamerali na západnú časť, kde sa nachádza aj Staré mesto.