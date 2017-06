Iracká armáda deklarovala pád samozvaného kalifátu Islamského štátu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad/Mósul 29. júna (TASR) - Iracké jednotky dnes na úsvite prenikli do tej časti centra irackého mesta Mósul, kde do minulého týždňa stávala mešita an-Núri, ktorá bola významným symbolom džihádistickej organizácie Islamský štát (IS).Hovorca irackej armády Jahjá Rasúl dnes pre irackú štátnu televíziu uviedol, že dobytie miesta, kde 850 rokov stávala Veľká mešita an-Núri, jeirackých síl snažiacich sa znovudobyť Mósul, ktorý džihádistom de facto slúžil ako metropola IS v Iraku.vyhlásil Rasúl.Práve v spomínanej mešite totiž vodca džihádistov abú Bakr al-Bagdhádí v roku 2014 vyhlásil vznik samozvaného kalifátu rozprestierajúceho sa na obsadených územiach Iraku a Sýrie.Predstavitelia irackých a koaličných jednotiek tvrdia, že mešitu a jej naklonený minaret vyhodili do vzduchu islamisti, ktorí však zo zničenia budovy obviňujú lietadlá Spojenými štátmi vedenej koalície.Oddiely osobitného určenia irackej armády dnes popoludní vstúpili do komplexu bývalej mešity a prebrali kontrolu aj nad priľahlými ulicami.Agentúra AP poznamenala, že dnešný prienik vládnych jednotiek je ďalšou etapou ich postupu cez poslednú baštu islamistov v Mósule - Staré mesto. Bitka o túto historickú časť Mósulu, ktorá leží západne od rieky Tigris, je označovaná za poslednú etapu oslobodzovania mesta.Iracké vedenie očakáva, že bitka o Mósul, ktorá sa začala vlani na jeseň, sa v najbližších dňoch skončí.Agentúra AP v tejto súvislosti poznamenala, že pád Mósulu bude znamenať koniec kalifátu v Iraku, zatiaľ čo iná bašta islamistov - sýrske mesto Rakka - je obkľúčení kurdskej koalície podporovanej Spojenými štátmi.Podľa odhadu irackej armády sa v obliehanom Starom meste nachádza ešte asi 350 militantov, ktorí sa skrývajú medzi civilistami v ich rozpadávajúcich sa domoch. Na spomalenie postupu vojakov džihádisti veľmi často využívajú nástražné výbušniny, paľbu ostreľovačov a samovražedné bombové útoky.Za líniami IS je stále uviaznutých vyše 50.000 civilistov, teda približne polovica obyvateľstva Starého mesta. Majú málo potravín, vody a liekov, oznámili tí, ktorým sa podarilo ujsť.Humanitárne organizácie informovali, že IS zabránil mnohým obyvateľom odísť a používa ich ako živé štíty. Militanti zabili za posledné tri týždne stovky civilistov utekajúcich zo Starého mesta.