Iracká armáda dobyla od IS dôležitý hraničný priechod do Sýrie

Bagdad 17. júna (TASR) - Iracká armáda a sunnitskí kmeňoví bojovníci vytlačili extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS) z oficiálneho hraničného priechodu do Sýrie s názvom al-Walíd. V dnešnom vyhlásení o tom informovala iracká armáda, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra Reuters.Na operácii sa zúčastnili lietadlá koalície vedenej Spojenými štátmi a iracké vzdušné sily, uvádzalo sa ďalej vo vyhlásení.Al-Walíd sa nachádza v tesnej blízkosti Tanfu, sýrskeho strategického hraničného priechodu s Irakom, kde americké sily pomáhajú sýrskym povstalcom znovu dobyť územie od utekajúcich militantov IS. Americké jednotky majú v Tanfe základňu od vlaňajška.Al-Walíd patrí k trom oficiálnym hraničným priechodom medzi Irakom a Sýriou; je hlavným pohraničným kontrolným stanovišťom na hlavnej ceste spájajúcej sýrsku metropolu Damask s irackým Bagdadom.