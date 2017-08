Iracká armáda po dobytí Mósulu zabila vplyvného veliteľa IS

Irackí vojaci v Mósule. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Brusel 7. augusta (TASR) - Iracká armáda po obsadení mesta Mósul zabila zrejme aj príslušníka džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) pochádzajúceho z belgického mesta Verviers. Informovala o tom dnes televízna stanica RTL.Tarik Jadaoun, ktorý bol známy aj pod bojovým menom Abú Hamza al-Baldžíkí, svojho času priznal zodpovednosť IS za teroristické útoky v Bruseli, pričom sa vyhrážal aj spáchaním ďalších útokov v Belgicku a jeho zničením.Podľa RTL iracká armáda zadržala Jadaouna krátko po oslobodení Mósulu od IS. Jeho smrť oznámil prostredníctvom komunikačnej aplikácie Telegram aj IS. Potvrdili ju aj Jadaounovi príbuzní, ktorí ho identifikovali na videozázname zachytávajúcom jeho likvidáciu irackými vládnymi vojakmi.Belgický Úrad pre koordináciu a analýzu hrozieb (OCAM) však smrť tohto 29-ročného džihádistu zatiaľ nepotvrdil s tým, že o kauze nemá dostatok informácií.Tarik Jadaoun nebol pre belgické tajné služby neznámou osobou. Bol členom teroristickej bunky vo Verviers a v júni 2014 vycestoval do Sýrie, aby sa tam pridal k IS. Bol považovaný za- belgického teroristu marockého pôvodu, ktorý je považovaný za strojcu teroristických útokov v Paríži z novembra 2015, pričom sa ich priamo zúčastnil. Po útokoch sa Abaaoudovi podarilo ukryť na parížskom predmestí Saint-Denis, kde päť dní po útokoch - 18. novembra - prišiel o život pri policajnej operácii.