Iracká armáda sa pripravuje na dobytie mósulského Starého mesta

Bagdad 21. júna (TASR) - Iracké jednotky postúpili dnes na vzdialenosť približne pol kilometra od historického centra Mósulu a prinútili džihádistov z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) k ďalšiemu ústupu v meste, ktoré je ich poslednou baštou v Iraku. Informovala o tom agentúra DPA.Počas bojov o centrum Mósulu vykonalo iracké letectvo dva vzdušné útoky, pri ktorých zahynuli traja militanti a bolo zničené jedno vozidlo. Iracké pozemné sily neďaleko mósulskej Veľkej mešity zlikvidovali sklad zbraní a zabili desiatich džihádistov. Práve v tejto mešite vyhlásil líder Islamského štátu Ibrahím abú Bakr al-Baghdádí v roku 2014 samozvaný kalifát.uviedol pre irackú štátnu televíziu armádny hovorca generál Jahjá Rasúl, pričom dodal, že boli zničené veliteľské stanovištia IS a militanti sa momentálne nachádzajú v obkľúčení v centre mesta. Podľa Rasúla boje v súčasnosti prebiehajú už len v oblasti predstavujúcej približne jedno percento rozlohy mesta.Bitka o Mósul, de facto hlavné mesto IS v Iraku, prebieha medzi irackými jednotkami a džihádistami už od vlaňajšieho októbra a momentálne sa stáva čoraz krvavejšou.Predpokladá sa, že v mósulskom Starom meste sa nachádza zhruba 150.000 civilistov, ktorých militanti používajú ako ľudské štíty, uviedla nedávno OSN s tým, že ich podmienky sú "zúfalé", najmä čo sa týka potravín a pitnej vody.