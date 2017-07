Iracká armáda: Sme už len desiatky metrov od dobytia Mósulu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mósul 9. júla (TASR) - Iracká armáda v sobotu uviedla, že už len "desiatky metrov" delia jej jednotky od porážky skupiny Islamského štátu (IS) v Mósule.Iba deň po veľkom protiútoku militantov IS spoločné operačné velenie vyhlásilo, že, informovala agentúra AP.Irackí predstavitelia urobili podobné vyhlásenia aj v uplynulom týždni, keď bezpečnostné jednotky zatlačili militantov do zvyšného územia v Starom meste pozdĺž rieky Tigris. Pokrok vojakov sa však v posledných dňoch spomalil.Militanti kontrolujú menej ako štvorcový kilometer územia, no využívajú civilistov ako ľudské štíty, čím takmer znemožňujú vojenským lietadlám pod vedením USA, aby ich odtiaľ vypudili.Vojenská federálna polícia v sobotu oznámila, že vyčistila sektor, ktorý jej bol pridelený, zatiaľ čo armáda a špeciálne jednotky pokračovali v boji proti extrémistom. Niektoré jednotky zostávajú vo vzdialenosti do 150 metrov od rieky.