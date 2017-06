Iracká armáda tvrdí, že obkľúčila mósulské Staré mesto

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 20. júna (TASR) - Iracká armáda dnes uviedla, že sa jej podarilo obkľúčiť mósulské Staré mesto, poslednú štvrť pod kontrolou tzv. Islamského štátu (IS). K obkľúčeniu podľa jej vyhlásenia došlo po to, ako sa irackým silám podarilo zmocniť oblasti ležiacej severne od tejto historickej štvrte.Armáde sa podarilo obsadiť mósulskú štvrť Šifá ležiacu pri západnom brehu rieky Tigris, v ktorej sa nachádzajú aj hlavné mósulské nemocnice. Práve zabratie tejto štvrte znamená, že mósulské Staré mesto je teraz zo všetkých svetových strán obkľúčené irackými silami podporovanými Spojenými štátmi, informovala agentúra Reuters.Bitka o Mósul, de facto hlavné mesto IS v Iraku, prebieha medzi irackými jednotkami a džihádistami už od vlaňajšieho októbra a momentálne sa stáva čoraz krvavejšou.Predpokladá sa, že v mósulskom Starom meste sa nachádza zhruba 150.000 civilistov, ktorých militanti používajú ako ľudské štíty, uviedla nedávno OSN s tým, že ich podmienky sú, najmä čo sa týka potravín a pitnej vody.Odkedy sa začala mósulská operácia, iracká armáda civilistov nabáda, aby zostali vo svojich obydliach, čím sa zabráni masovému vysídľovaniu a premiestňovaniu obyvateľstva. Navyše, bojovníci Islamského štátu utekajúcich civilistov sústavne ostreľujú z ručných zbraní i mínometnými granátmi.Iracká armáda zároveň odhaduje, že v Mósule by sa momentálne mohlo nachádzať už len do 300 bojovníkov Islamského štátu, pričom na začiatku bitky o mesto ich tam bolo takmer 6000.