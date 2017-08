Iracká armáda začala náletmi ofenzívu proti IS v meste Tal Afar

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad/Arbíl 15. augusta (TASR) - Vzdušnými útokmi začala iracká armáda ofenzívu proti jednej z posledných bášt džihádistickej skupiny Islamský štát (IS) na severe krajiny. Vojenské lietadlá spustili bombardovanie pozícií IS v meste Tal Afar západne od Mósulu, oznámil dnes hovorca irackého ministerstva obrany.Terčom náletov sú obranné systémy IS v Tal Afare, po skončení leteckých útokov bude nasledovať pozemná ofenzíva, uviedol hovorca podľa správ televízií al-Arabíja al-Hadas a as-Sumaríja.Z Tal Afaru bolo podľa správy počuť hlasné výbuchy. Mesto sa nachádza 70 kilometrov západne od bývalej bašty IS v Iraku, veľkomesta Mósul, ktoré iracké bezpečnostné sily za podpory spojencov úplne dobyli začiatkom júla po bojoch trvajúcich deväť mesiacov.Irackí predstavitelia uvádzali, že práve Tal Afar bude ďalším cieľom v boji proti islamistickej militantnej skupine, ktorá v roku 2014 rýchlo ovládla veľké územia v Iraku a Sýrii.Tal Afar, ktorý mal okolo 200.000 obyvateľov, kým padol do rúk IS, zažíval časté násilnosti medzi sunnitmi a šiitmi v období po Spojenými štátmi vedenom vojenskom zásahu v Iraku z roku 2003. Z tohto mesta podľa agentúry Reuters pochádzajú niektorí z najvyššie postavených veliteľov IS.