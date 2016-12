Iracká novinárka kritizovala ministra za bitku v škole. Uniesli ju

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 27. decembra (TASR) - Neznámi ozbrojenci vnikli v pondelok večer do domu irackej novinárky v Bagdade a uniesli ju. Oznámilo to dnes iracké ministerstvo vnútra.Vo vyhlásení neposkytlo žiadne podrobnosti o okolnostiach únosu Afráh Šawkíovej z jej domu v bagdadskej štvrti Sajdíja na juhozápade mesta. Iracký premiér Hajdar Abádí nariadil bezpečnostným zložkám, aby tento prípad vyšetrili ao záchranu Šawkíovej.Dlhoročná skúsená novinárka a zamestnankyňa ministerstva kultúry patrí medzi známych kritikov korupcie v Iraku.V pondelok zverejnila Šawkíová v jednom z miestnych médií článok, v ktorom kritizovala predstaviteľa ministerstva vnútra za to, že v juhoirackom meste Násiríja zbil riaditeľa školy pred zrakmi učiteľov a žiakov. Dôvodom bolo to, že riaditeľ odmietol potrestať žiaka, ktorý sa pohádal s dcérou uvedeného pohlavára.Vedúci bagdadského Centra pre žurnalistické slobody Zijád Adžílí povedal, že k domu Šawkíovej prišlo osem ozbrojencov na najmenej dvoch autách. Tvrdili o sebe, že sú príslušníkmi bezpečnostných síl a musia dom prehľadať. Keď sa dostali dovnútra, spútali 16-ročného syna novinárky a zatvorili ho v kuchyni. Potom podľa Adžílího odniesli z domu všetko zlato, peniaze, mobilné telefóny a počítače, a dokonca si zobrali aj Šawkíovej auto. Ozbrojenci tiež zbili jej švagra, ktorý býva hneď vedľa, dodal.Vojnou zničený Irak je považovaný za jednu z najnebezpečnejších krajín pre žurnalistov. Od Američanmi vedenej invázie v roku 2003, pri ktorej bol zosadený diktátor Saddám Husajn, sú novinári v Iraku častým terčom militantných skupín. Desiatky z nich tiež prišli o život počas spravodajského pokrývania vojenských operácií.