Iracká vláda nariadila vyšetrovanie mučenia civilistov v Mósule

Bagdad 25. mája (TASR) - Iracký minister vnútra Kásim Arádží nariadil dnes vyšetrovanie príslušníkov irackých bezpečnostných síl, ktorí údajne mučili, zabíjali a zneužívali civilistov počas vojenskej operácie zameranej na dobytie Mósulu.Rozhodnutie o začatí vyšetrovania je podľa agentúry AP reakciou na minulotýždňový článok v nemeckom magazíne Der Spiegel. V ňom boli uverejnené fotografie zachytávajúce údajné mučenie väzňov obvinených z napojenia na extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS).Autorom záberov je fotograf na voľnej nohe, ktorý chcel pôvodne natočiť dokument o hrdinstve irackých síl bojujúcich proti IS v Mósule. Namiesto toho sa však podľa vlastných slov stal svedkom toho, ako príslušníci elitnej divízie nasadenia (ERD) irackého ministerstva vnútra väzňov mučili, znásilňovali či zraňovali nožmi. Predstavitelia jednotky tieto obvinenia popreli a označili ich za výmysly.ERD je jednou z irackých vládnych jednotiek bojujúcich v Mósule, ktoré podporuje náletmi medzinárodná koalícia pod vedením USA. Bojovníci IS si stále udržiavajú pozície v malej časti západného Mósulu.uviedol Brett McGurk, vyslanec Washingtonu pri medzinárodnej koalícii voči IS s odkazom na článok magazínu Der Spiegel.Iracké ministerstvo vnútra prisľúbilo transparentné a spravodlivé vyšetrovanie celej kauzy a potrestanie vinníkov, ak sa podozrenia z mučenia väzňov potvrdia.