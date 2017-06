Iracké milície dobyli od IS sýrske pohraničné mesto Baadž

Na archívnej snímke iracké špeciálne sily, 22.októbra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 4. júna (TASR) - Mocné iracké šiitské polovojenské sily dobyli v rámci pokračujúcej ofenzívy proti Islamskému štátu (IS) v severnom Iraku veľké sýrske pohraničné mesto Baadž. Oznámila to dnes iracká armáda.Uviedla, že provládne milície podporované irackým letectvom "" mesto Baadž, ktoré leží severozápadne od Mósulu a bolo poslednou kľúčovou mestskou baštou IS v Iraku, informovala tlačová agentúra DPA.Šiitske sily začali minulý mesiac obsadzovať oblasti pri hraniciach so Sýriou, aby prerušili IS tamojšie zásobovacie trasy. Odvtedy dosiahli významné územné zisky a zriadili si na týchto územiach tábory, aby zabránili bojovníkom IS v cezhraničných presunoch.Iracké vládne sily sa už celé mesiace pokúšajú dobyť od Islamského štátu Mósul. IS sa zmocnil druhého najväčšieho irackého mesta v polovici roku 2014. V súčasnosti má podľa irackej armády pod kontrolou už iba tri mestské časti v západnom Mósule, vrátane Starého mesta s jeho úzkymi uličkami.