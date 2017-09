Iracké orgány začali vyšetrovať 4 Nemky podozrivé z napojenia na IS

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 6. septembra (TASR) - Iracká prokuratúra otvorila vyšetrovanie v prípade štyroch občianok Nemecka, ktoré zadržali v Iraku pri oslobodzovaní mesta Mósul spod okupácie teroristickou organizáciou Islamský štát (IS). Oznámil to dnes hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí Martin Schäfer, ktorého vyhlásenie priniesla agentúra AP.Medzi zadržiavanými Nemkami, ktoré sú podozrivé z napojenia na IS, je aj tínedžerka identifikovaná ako 16-ročná Linda Wenzelová. Nemecké orgány zisťujú, či bude možný ich návrat do Nemecka, kde majú takisto čeliť vyšetrovaniu.Hovorca nemeckého rezortu diplomacie uviedol, že nevie podrobnosti o tom, z čoho sú tieto ženy obviňované, keďže Nemecko podľa neho zatiaľ nedostalo takéto informácie. Zároveň poznamenal, že na základe medzinárodného práva môže Irak trvať na tom, aby boli Nemky postavené pred tamojší súd.Podľa predošlých informácií zadržala iracká armáda pri oslobodzovaní Mósulu celkove 26 cudzincov. Tri zadržané občianky Nemecka mali marocký, alžírsky a čečenský pôvod. Všetky ženy údajne pracovali pre políciu IS. Ich manželia boli bojovníkmi IS, ale ich osud nie je známy.