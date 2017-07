24hod.sk Zo zahraničia 20. júla 2017 Iracké sily dobyli dedinu obsadenú Islamským štátom



Iracké sily dnes od teroristickej organizácie Islamský štát (IS) znovu dobyli dedinu Imám Gharbí južne od mesta Mósul. IS dedinu obsadil vtedy, keď prehral pri obrane svojej bašty ...



Zdieľať

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP





Akcia v uvedenej dedine tvorila súčasť ďalšej fázy vojenskej operácie irackej vlády, podporovanej Spojenými štátmi a zameranej na vyhnanie IS z Iraku a na zlikvidovanie samozvaného kalifátu.



Na snímke iracké špeciálne sily hliadkujú na okraji mesta Bartella, ktoré sa nachádza približne 15 kilometrov východne od okraja Mósulu, hlavnej bašty tejto teroristickej organizácie v severnom Iraku, 22.októbra 2016. Foto: TASR/AP Tikrít 20. júla (TASR) - Iracké sily dnes od teroristickej organizácie Islamský štát (IS) znovu dobyli dedinu Imám Gharbí južne od mesta Mósul. IS dedinu obsadil vtedy, keď prehral pri obrane svojej bašty v Mósule. Informovala o tom iracká polícia.Akcia v uvedenej dedine tvorila súčasť ďalšej fázy vojenskej operácie irackej vlády, podporovanej Spojenými štátmi a zameranej na vyhnanie IS z Iraku a na zlikvidovanie samozvaného kalifátu.Na snímke iracké špeciálne sily hliadkujú na okraji mesta Bartella, ktoré sa nachádza približne 15 kilometrov východne od okraja Mósulu, hlavnej bašty tejto teroristickej organizácie v severnom Iraku, 22.októbra 2016. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Policajný plukovník Karím Abúd oznámil, že vládne sily dedinu Imám Gharbí úplne ovládli dnes na svitaní. Objavili v nej telá dvoch irackých novinárov, ktorí boli zabití krátko po útoku militantov na osadu, dodal Abúd.Militanti po prehre v Mósule obsadili väčšinu dediny Imám Gharbí ležiacej na západnom brehu rieky Tigris, približne 70 kilometrov južne od tohto mesta. Vojaci ju teraz prehľadávajú, aby sa uistili, že sa v nej nenachádzajú ešte nejakí militanti, napísala tlačová agentúra Reuters.Iracký premiér Hajdar Abádí vyhlásil 10. júla víťazstvo nad IS v Mósule po deväťmesačnom boji. Bola to najväčšia porážka, akú táto sunnitská extrémistická skupina utrpela od svojho bleskového vpádu do severného Iraku pred troma rokmi, keď obsadila rozsiahle územia. Vplyv IS v Iraku bude teraz obmedzený prevažne na vidiecke, púštne oblasti západne a južne od Mósulu.Islamský štát sa dostáva pod tlak aj vo svojej bašte v Sýrii - meste Rakka, kde naňho útočia sýrske kurdské a arabské sily, podporované Spojenými štátmi. Tieto sily už obsadili územia na troch stranách Rakky.