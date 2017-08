Iracké sily dosiahli centrum mesta Tal Afar na severe krajiny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 25. augusta (TASR) - Irackým silám sa dnes podarilo prebiť do centra mesta Tal Afar, ktoré je jednou z posledných bášt Islamského štátu (IS) v krajine.Iracký brigádny generál Jahjá Rasúl uviedol pre agentúru AP, že iracké sily prevzali kontrolu nad severnými štvrťami, keď postupovali smerom k stredu mesta, a v súčasnosti sú na okraji štvrte Kalá.Podľa brigádneho generála Hajdara Fadhíla z irackých špeciálnych síl poskytuje Američanmi vedená koalícia vzdušnú podporu irackým jednotkám pri prenikaní do centra mesta. Boje s militantmi z IS pokračujú, dodal.Hovorca medzinárodnej koalície vo štvrtok informoval, že bojovníci IS v Tal Afare na severe krajiny sa ocitli va postupneMesto Tal Afar a jeho okolie je jedným z posledných útočísk IS v Iraku po tom, čo vládne sily v júli dobyli Mósul, druhé najväčšie mesto v krajine. Tal Afar, ktorý sa nachádza 150 kilometrov východne od sýrskych hraníc, má strategickú polohu, keďže ním prechádza dôležitá cesta, donedávna slúžiaca ako zásobovacia trasa pre IS.