Iracké sily oslobodili Mósulskú univerzitu od militantov IS

Ilustračná snímka Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Bagdad 14. januára (TASR) - Iracké sily prevzali dnes kontrolu nad kľúčovou univerzitou v meste Mósul na severe krajiny. Operácia bola súčasťou Američanmi podporovaného úsilia zameraného na vyhnanie militantov extrémistickej skupiny Islamský štát (IS) z tejto poslednej veľkej bašty džihádistov v Iraku.uviedli armádne zdroje bez poskytnutia bližších údajov.Univerzitný komplex v Mósule je dominantou tohto druhého najväčšieho irackého mesta. Podľa tamojších predstaviteľov džihádisti využívali laboratóriá na výrobu chemických zbraní a samotnú budovu ako svoje lokálne ústredie.Oslobodením tejto inštitúcie sa iracké sily dostali k rieke Tigris, ktorá preteká stredom Mósulu. Počas dňa iracká televízna stanica Al-Irákija priniesla zábery bojov vo vnútri univerzitného areálu ležiaceho vo východnej časti mesta.Ofenzíva v Mósule, ktorá sa začala vlani v polovici októbra, bola obnovená v decembri po dvojtýždňovej prestávke spôsobenej tvrdým odporom IS a nepriaznivým počasím. Mósul je pod kontrolou IS od polovice roka 2014.