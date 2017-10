Iracké sily sa pripravujú na dobytie poslednej bašty IS v krajine

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 25. októbra (TASR) - Iracké vojenské lietadlá zhodili v noci na stredu propagačné letáky v sýrskom pohraničí, ktoré je stále pod kontrolou tzv. Islamského štátu (IS). Podľa agentúry DPA to signalizuje bezprostrednú ofenzívu zameranú na dobytie poslednej bašty týchto extrémistov v Iraku.Tisícky letákov dopadli na západoiracké mestá Káim a Ráwa, pričom tamojší obyvatelia boli varovaní, aby sa vyhli miestam, kde majú militanti svoje pozície, uviedla iracká armáda.uvádza sa na letákoch za použitia slova Dáiš, arabského akronymu pre IS.Iracké stíhačky a vzdušná podpora pod velením USA nedávno vystupňovali svoje útoky na pozície extrémistov v blízkosti sýrskych hraníc. Predpokladá sa, že do Káimu sa uchýlilo množstvo vedúcich predstaviteľov IS, utekajúcich pred nedávnymi vládnymi operáciami na severe krajiny.Islamský štát utrpel v ostatnej dobe vojenské porážky a územné straty po celom území Iraku. Iracký premiér Hajdar Abádí tento mesiac oznámil, že armáda vyhnala IS z mesta Hawídža, poslednej bašty IS v severnom Iraku. Vládne sily s podporou medzinárodnej koalície v júli dobyli späť Mósul, druhé najväčšie mesto Iraku.