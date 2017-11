Iracké sily vstúpili do mesta Káim, jednej z posledných bášt IS

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 3. novembra (TASR) - Iracké vládne sily vstúpili do mesta Káim neďaleko hraníc so Sýriou, ktoré je jednou z posledných bášt extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) v Iraku. Oznámilo to v piatok operačné velenie irackej armády, ktoré citovala agentúra Reuters.Ofenzíva zameraná na "oslobodenie" západoirackých miest al-Káim a Ráwa sa začala 26. októbra. Podieľajú sa na nej jednotky irackej armády a protiteroristické útvary, ozbrojenci zo sunnitských kmeňov a provládne šiitské milície. Ofenzívu zo vzduchu podporujú sily medzinárodnej koalície vedenej Spojenými štátmi.Podľa odhadov USA sa v meste Káim a jeho bezprostrednom okolí nachádza okolo 1500 bojovníkov Islamského štátu. Do Káimu sa údajne uchýlilo mnoho príslušníkov tvrdého jadra IS, ktorí boli v uplynulých mesiacoch vyhnaní z viacerých džihádistických bášt na severe Iraku.Podľa televízie al-Arabíja iracké sily, podporované delostrelectvom a letectvom, dobyli v piatok ráno po ťažkých bojoch káimsku štvrť Gaza a pokračujú v útoku na centrum mesta. Okresná metropola Káim, ležiaca približne 400 kilometrov severozápadne od Bagdadu, mala pôvodne okolo 150.000 obyvateľov.