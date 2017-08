Iracké sily vytlačili IS zo 70 percent územia mesta Tal Afar

Na fotografii z februára 2017 iracké špeciálne sily vedú militanta Islamského štátu, Mósul, Irak. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Bagdad 26. augusta (TASR) - Iracké sily vytlačili militantov tzv. Islamského štátu (IS) zo 70 percent územia mesta Tal Afar, oznámil dnes v Bagdade iracký minister zahraničných vecí Ibráhím Džaafarí.uviedol Džaafarí na spoločnej tlačovej konferencii so šéfom francúzskej diplomacie Jeanom-Yvesom Le Drianom a francúzskou ministerkou obrany Florence Parlyovou.Ako pripomenula agentúra Reuters, pozemná vojenská ofenzíva na Tal Afar, ktorý leží na severozápade Iraku, sa začala 20. augusta.Podľa vyjadrenia brigádneho generála Hajdara Fadhíla z irackých špeciálnych síl poskytuje Američanmi vedená koalícia vzdušnú podporu irackým jednotkám pri prenikaní do centra mesta.Mesto Tal Afar a jeho okolie je jedným z posledných útočísk IS v Iraku po tom, čo vládne sily v júli dobyli Mósul, druhé najväčšie mesto v krajine.Tal Afar, ktorý sa nachádza 150 kilometrov východne od sýrskych hraníc, má strategickú polohu, keďže ním prechádza dôležitá cesta, donedávna slúžiaca ako zásobovacia trasa pre IS.