Iracké sily začali ofenzívu na oslobodenie posledných bášt IS

Na snímke Hajdar Abádí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 26. októbra (TASR) - Iracké sily začali vo štvrtok ofenzívu zameranú na "oslobodenie" miest al-Káim a Ráwa, posledných bášt extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) v Iraku, ktoré sa nachádzajú na západe krajiny neďaleko hranice so Sýriou. Informoval o tom premiér Hajdar Abádí.uviedol vo vyhlásení premiér Abádí, pričom použil arabskú skratku pre členov a zástancov IS.dodal Abádí.uviedol Abádí, ktorý svoje slová adresoval irackým silám.Abádí je v súčasnosti na návšteve susedného Iránu v rámci cesty, ktorá ho priviedla aj do Turecka.Najnovší útok na militantov Islamského štátu podporujú takisto vzdušné sily aliancie vedenej Spojenými štátmi, informovali niektoré iracké médiá.Mnoho tvrdých zástancov Islamského štátu údajne ušlo do mesta al-Káim, keďže ich k tomu donútili nedávne vládne vojenské operácie v severnom Iraku.V posledných mesiacoch utrpel IS v Iraku bojové porážky a stratil tam veľké územie.Abádí tento mesiac oznámil, že Bagdad vyhnal džihádistov IS z mesta Hawídža, ich poslednej bašty na severe krajiny. Vládne sily, podporované náletmi riadenými Spojenými štátmi, v júli znovu dobyli od IS Mósul, druhé najväčšie mesto Iraku.