Iracké sily zaútočili na Islamský štát, zabili desiatky militantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 23. júna (TASR) - Najmenej 45 bojovníkov Islamského štátu (IS) prišlo o život pri nálete irackých síl v Sýrii, ktorého terčom bolo zhromaždenie vysokopostavených predstaviteľov tejto teroristickej organizácie. Podľa agentúry DPA to oznámila v sobotu iracká armáda, pričom vo vyhlásení nespomenula, kedy tento nálet podnikla.Medzi "teroristami", ktorých usmrtili iracké lietadlá typu F-16, bol údajne i jeden z poslov vodcu IS abú Bakra Baghdádího.Iracké vzdušné sily útočia v posledných mesiacoch vo východných častiach Sýrie, kde je IS stále aktívny i napriek tomu, že stratil väčšinu území, ktoré kedysi okupoval. V samotnom Iraku oznámil premiér Hajdar Abádí porážku IS ešte vlani v decembri, príslušníci tejto organizácie tam však naďalej páchajú útoky a únosy.