Iracké sily zaznamenali prvé územné zisky v meste Tal Afar

Bagdad 22. augusta (TASR) - Na tretí deň po začiatku pozemnej ofenzívy proti džihádistickej skupine Islamský štát (IS) dobyli dnes iracké sily prvé oblasti na území mesta Tal Afar ležiaceho približne 70 kilometrov západne od Mósulu. Oznámili to agentúry AP a DPA s odvolaním sa na armádne zdroje.Policajné jednotky a šiitské milície podľa nich obsadili štvrť Džazíra. Elitné protiteroristické sily irackej armády navyše prenikli na juhozápade mesta do štvrte Kifáh.Podľa brigádneho generála Hajdara Fadhíla sa postupujúce jednotky zatiaľ nestretli s veľkým odporom bojovníkov IS, aj keď títo odpaľujú rakety a vysielajú samovražedných atentátnikov. Fadhíl ale predpokladá, že boje sa zintenzívnia, čím viac sa budú vládne sily približovať k centru Tal Afaru.Mesto Tal Afar a jeho okolie je jednou z posledných bášt ovládaných skupinou IS v Iraku po tom, čo vláda v júli dobyla Mósul, druhé najväčšie mesto v krajine.Tal Afar, ktorý sa nachádza 150 kilometrov východne od sýrskych hraníc, má strategickú polohu, keďže ním prechádza jedna z hlavných pozemných komunikácií donedávna slúžiaca ako významná zásobovacia trasa pre IS.