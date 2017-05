Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 20. mája (TASR) - Iracké špeciálne sily prevzali kontrolu nad poslednými časťami Mósulu, o ktoré bojovali v rámci operácie s cieľom poraziť organizáciu Islamský štát (IS) v tomto veľkomeste. Zavŕšenie misie špeciálnych jednotiek oznámil dnes ich hovorca Sabáh Numán, podľa ktorého sú však stále pripravené, ak to nariadi iracký premiér Hajdar Abádí.Militanti IS naďalej ovládajú časti západného Mósulu s rozlohou približne osem štvorcových kilometrov. Patrí medzi ne aj husto zastavané Staré mesto, kde sa očakávajú jedny z najtvrdších bojov od začiatku ofenzívy proti extrémistom v tomto druhom najväčšom meste Iraku.Mósul obsadili militanti IS v roku 2014. Od jesene minulého roka ich postupne z mesta vytláčajú iracké sily za podpory Spojenými štátmi vedenej koalície. Iracký prezident Fuád Masúm vyjadril dnes nádej, že Mósul bude definitívne oslobodený spod nadvlády IS