Iracké vládne sily zaútočili na IS v štyroch štvrtiach Mósulu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 14. mája (TASR) - Iracké vládne sily spustili dnes novú ofenzívu, ktorej cieľom je vytlačiť militantov z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) zo štyroch štvrtí západnej časti severoirackého mesta Mósul. Informovala o tom agentúra AP.Generálporučík Abdul Amír Rašíd Jár Alláh uviedol, že oslobodením štyroch mósulských štvrtí boli poverené iracké špeciálne jednotky, oddiely vojenskej polície a armády.Naše jednotky, povedal Jár Alláh bez uvedenia podrobnejších informácií.Iracké vládne sily začali 19. januára operáciu s cieľom poraziť IS v západných častiach Mósulu, ktorého východnú polovicu dobyli necelý mesiac predtým. Boje spomaľuje taktika džihádistov IS, používajúcich v husto obývaných štvrtiach vozidlá naložené výbušninou a ostreľovačov.Mósul, ktorý je druhým najväčším mestom Iraku, obsadil IS pri bleskovej ofenzíve v polovici roka 2014.